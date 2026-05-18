Олег Горячев станет замгубернатора Курской области

Председатель комитета региональной безопасности Курской области Олег Горячев будет назначен заместителем губернатора. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн на заседании облправительства.

Фото: пресс-служба правительства Курской области

Соответствующий указ будет подписан в ближайшее время. При этом господин Горячев продолжит руководить комитетом региональной безопасности.

«Идем на этот шаг в связи с тем, что вопросы обеспечения безопасности в нашем регионе являются более чем значимыми, и в последнее время их значимость возрастает. На федеральном уровне создан целый ряд рабочих групп, в которых присутствуют участники от региона, и их статус должен быть максимально высоким»,— пояснил господин Хинштейн.

Олег Горячев возглавил комитет региональной безопасности в январе 2025 года. До этого он работал в полиции. На посту главы комитета он сменил ушедшего на пенсию Михаила Горбунова, который руководил ведомством с декабря 2022 года.

Господин Горячев родился 28 сентября 1977 года в Курске. С 1998 года начал службу в ОВД, после окончания Белгородского юридического института МВД России продолжил работу в УФСКН по Курской области. В 2016 году, после объединения ФСКН с МВД, стал заместителем начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Курской области. С 2018 года Олег Горячев руководил штабом регионального управления МВД, а в 2020 году занял должность заместителя начальника УМВД России по Курской области — начальника полиции.

Егор Якимов