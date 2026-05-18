ФСБ в марте задержала 37 россиян за поджоги по заданиям спецслужб Украины

В течение марта были задержаны 37 россиян, которые по заданиям спецслужб Украины совершали поджоги объектов связи, транспортной, топливно-энергетической инфраструктуры и кредитно-финансовой системы, а также государственного и частного имущества. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным ФСБ, «значительная часть» задержанных общалась в группах для знакомств с девушками, по просьбам которых они пересылали координаты местонахождения школ, торговых центров и свои адреса. Злоумышленники под видом сотрудников российских правоохранительных органов говорили, что полученные координаты использованы ВСУ для подготовки ракетных ударов и беспилотных атак. Под угрозой привлечения к уголовной ответственности россиян склоняли к «противоправным действиям».

МВД и СКР возбудили уголовные дела о теракте (ч. 2 ст. 205 УК РФ), диверсии (ч. 1 ст. 281 УК РФ), умышленном уничтожении или повреждении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ), передает ТАСС.

В частности, в марте были задержаны четверо подростков по подозрению в поджогах в Московской области. По данным следствия, несовершеннолетние поджигали объекты транспортной инфраструктуры, связи и кредитно-финансовой системы.