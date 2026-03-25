По подозрению в поджогах в Московской области задержаны четверо подростков

Сотрудники ФСБ задержали четверых подростков. Их подозревают в совершении поджогов в Московской области в интересах спецслужб Украины. Также пресечена деятельность четверых граждан России, причастных к организации работы sim-боксов, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, несовершеннолетние поджигали объекты транспортной инфраструктуры, связи и кредитно-финансовой системы. При общении с девушками в группах знакомств в Telegram подростки отправляли им координаты школ и торговых центров. После этого «посредством интегрированных в sim-боксы абонентских номеров» жертвам звонили мошенники, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, и говорили, что переданные координаты использованы ВСУ для планирования ракетных ударов и беспилотных атак. Под угрозой уголовной ответственности девушек склоняли к противоправным действиям под предлогом «проверки антитеррористической защищенности».

В отношении задержанных подростков возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 (теракт), ч. 2 ст. 167 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), ч. 2 ст. 213 (хулиганство) УК.

Организаторы sim-боксов, установили в российской спецслужбе, действовали за деньги от «зарубежных кураторов». Возбуждено уголовное дело по ст. 274.3 УК (незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции). Их преступления могут квалифицировать как содействие терроризму и госизмене. По указанным статьям задержанным грозит вплоть до пожизненного.