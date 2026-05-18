Альфа-Банк объявил о кадровых перестановках в лизинге

Сергей Мизюра, ранее возглавлявший ПАО «ЛК "Европлан"», займет должность старшего вице-президента, директора по корпоративному и розничному лизингу Альфа-Банка, сообщили в кредитной организации. В новой роли он будет курировать розничный и корпоративный лизинг в банке и во всех его активах, а также способствовать интеграции всех продуктов, связанных с лизингом. При этом Сергей Мизюра продолжит занимать должность члена совета директоров ЛК «Европлан».

Сергей Мизюра проработал в «Европлане» более 20 лет, пройдя путь от менеджера по продажам до генерального директора. Последние четыре года он руководил компанией. Под его управлением «Европлан» успешно провел IPO и оставался прибыльным в условиях высоких ставок.

На позицию генерального директора «Европлана» назначен Илья Ноготков, до этого занимавший должность первого замгендиректора компании. Среди его задач — повышение фундаментальной стоимости компании в кооперации с Альфа-Банком, выполнение плановых бизнес- и финансовых показателей, дальнейшая цифровизация деятельности и расширение продуктовой линейки.

На позицию председателя правления Альфа-Лизинга назначена Ольга Кириллова, ранее занимавшая должность вице-президента и коммерческого директора компании. Она продолжит развивать корпоративный лизинговый бизнес под брендом Альфа-Лизинга, куда входит лизинг железнодорожных вагонов, недвижимости, авиатехники и других крупных корпоративных сегментов.

Максим Агаджанов, возглавлявший Альфа-Лизинг с ноября 2024 года, уходит с поста председателя правления. Под его руководством компания успешно скорректировала стратегию, сделав акцент на качестве портфеля и устойчивости бизнеса, указали в пресс-релизе. В Альфа-Банке господин Агаджанов продолжит курировать проекты по развитию бизнеса на должности управляющего директора.

«Европлан» по итогам 2025 года подтвердил статус одного из лидеров российского рынка автолизинга. Объем нового бизнеса составил 105,5 млрд руб. с НДС, а чистая прибыль достигла 5,1 млрд руб., что на 47% превысило прогнозы менеджмента. Чистый непроцентный доход вырос на 14,1% и достиг 18,1 млрд руб. В декабре 2025 года «Европлан» вошел в группу Альфа-Банка.

По итогам 2025 года Альфа-Лизинг вошел в топ-5 крупнейших лизинговых компаний России по версии «Эксперт РА». Объем нового бизнеса составил 111 млрд руб. с НДС.