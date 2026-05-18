За четыре месяца в Югре из-за пожаров погибли 22 человека

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) за первые четыре месяца 2026 года зафиксировано 647 пожаров, что на 12,1% больше показателей аналогичного периода 2025 года, сообщили в окружном МЧС.

В результате возгораний погибли 22 человека (+15,8%), включая одного ребенка, однако количество жертв среди детей сократилось в три раза. Количество получивших травмы снизилось на 25,9% по сравнению с прошлым годом и составило 20 человек.

Основная часть происшествий, 381 случай, произошла в жилом секторе — там зафиксировано 16 смертей и пять травмировавшихся. Главной причиной пожаров в домах стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования, на долю которого пришлось 63,3% случаев возгорания. Другими факторами возгораний стали неисправности печей (16,8%), неосторожное обращение с огнем (13,4%) и поджоги (2,1%). Большинство смертельных случаев произошло в жилых зданиях, тогда как травмы чаще получали при пожарах транспортных средств.

Всего спасатели государственной противопожарной службы эвакуировали с мест возгораний 938 человек, включая 176 детей, и оказали помощь 69 пострадавшим, среди которых 20 детей.

Ирина Пичурина