В Татарстане на ИИ-сервис для госорганов направят 152 млн рублей

В Татарстане на сервис на базе искусственного интеллекта для государственных и муниципальных нужд республики выделят 152 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документации, сервис предназначен для сотрудников органов власти и госучреждений Татарстана. В республике планируют внедрить ИИ-агентов и модели в сферу госуправления, образования, а также оказания государственных и муниципальных услуг.

Исполнитель должен будет обеспечивать поддержку системы до 25 декабря этого года.

Источником финансирования служит бюджет Татарстана. Заказчиком выступает Центр цифровой трансформации республики.

Ранее министр цифрового развития республики Илья Начвин сообщил, что в регионе планируется ежегодно запускать десять ИИ-агентов для различных ведомств.