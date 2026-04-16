Минцифры Татарстана: «Все правительство использует технологию ИИ»

В Татарстане планируют внедрить искусственный интеллект во все отрасли управления. Технологии ИИ уже используются в работе органов власти, сообщил на брифинге в Кабмине Татарстана министр цифрового развития республики Илья Начвин.

«Все правительство использует технологию ИИ», — отметил он, подчеркнув, что уровень применения технологий отличается: от редактирования текстов до анализа больших массивов данных и формирования прогнозов.

В здравоохранении искусственный интеллект будет использоваться для контроля назначений лекарств, выявления опасных сочетаний препаратов и анализа медицинских снимков. В сельском хозяйстве ИИ может помогать с прогнозированием урожайности и рекомендациями по агротехнологиям.

Ежегодно в регионе планируется запускать около десяти ИИ-агентов для различных ведомств. В этом году такие решения появятся в Министерстве юстиции, ЗАГСе и Госжилинспекции.

Также Министерство образования Татарстана рассматривает возможность внедрения искусственного интеллекта для проверки контрольных и домашних работ в школах. По словам первого заместителя министра образования Рамиса Музипова, это позволит снизить нагрузку на педагогов и повысить объективность оценивания за счет единых критериев проверки.

Анна Кайдалова