Челябинский завод нестандартного оборудования хотят признать банкротом

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №4 по Республике Башкортостан подала иск о признании ООО «Челябинский завод нестандартного оборудования „Орешник“» несостоятельным. Информация отображена в картотеке арбитражных дел.

Заявление поступило 14 мая в Арбитражный суд Челябинской области. Сумма требований составляет 9,9 млн руб. На данный момент иск не принят к производству. Происхождение и структура долга неизвестны.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Челябинский завод нестандартного оборудования „Орешник“» зарегистрировано в Челябинске в 2025 году. Учредителем и директором является Кирилл Липай. Выручка компании за прошлый год составила 55,7 млн руб., чистый убыток — 7,1 млн руб.

Виталина Ярховска