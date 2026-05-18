Маск и Альтман не поделили интеллект

Взятки электрокарами, разрушение систем безопасности и личные переписки. Громкое разбирательство Илона Маска против Сэма Альтмана близится к завершению и может решить судьбу всей индустрии искусственного интеллекта. Участники закончили дачу показаний и открыли массу неприглядных подробностей.



Участники самого неловкого судебного процесса, по мнению СМИ, давали показания три недели. В федеральный суд Окленда прибыли действующие и бывшие топ-менеджеры OpenAI, гендиректор Microsoft, сам Илон Маск и даже мать его детей. Одним из первых выступил глава SpaceX. Он поведал, как обеспечил OpenAI финансированием в $38 млн, но вместо работы на благо людей партнеры решили идти на биржу и заключать крупные сделки.

На кону — судьба человечества. Бизнесмен даже заявил, что направит компенсацию в «некоммерческую структуру компании» — речь о $150 млрд. Но Сэм Альтман и Грег Брокман должны уйти. Впрочем, партнер юридической фирмы Digital&Analogue Partners Юрий Брисов полагает, что Маск добивается не мировой справедливости:

«Если посмотрим на историю судебных исков Илона Маска — а она очень богатая, — то увидим, что он не чурается использовать американскую судебную систему в качестве эффективного элемента конкурентной борьбы и даже не боится потом выплачивать компенсации за ненадлежащие иски».

В ходе процесса сторона обвинения утверждала, что OpenAI жертвовала безопасностью ради того, чтобы ее руководители зарабатывали миллиарды. А в итоге такая политика может привести к тому, что сценарий «Терминатора» повторится в реальной жизни, заявлял Илон Маск. Репутация создателя ChatGPT действительно подорвана, считает управляющий партнер Alpha Robotics Venture Владимир Белый:

«У OpenAI было очень много скандалов. Когда появился китайский DeepSeek за более дешевые деньги, это показало, что у американской компании больше пиар-эффекта, чем самой технологической работы».

Скандал разгорается в преддверии выхода OpenAI на биржу, где компания рассчитывает получить оценку в $1 трлн. Одновременно с ней к IPO готовятся ее конкуренты — Grok Илона Маска и Claude от компании Anthropic. Вряд ли инвесторы кардинально изменят свое мнение о стартапе Альтмана, продолжает Владимир Белый:

«Сейчас, по сути, Илон Маск пытается достаточно жестко сломать выход компании на IPO. Естественно, после всяких информационных поводов он берет сведения на заметку. Но при этом наоборот подогревает еще больший интерес к продукту. Потому что все понимают: если у Илона Маска есть свой ИИ, то здесь уже идет явный конфликт интересов. Думаю, что, скорее всего, Маск даже может остаться ни с чем».

Сам Альтман, выступая в суде, заявил под присягой, что Маск не только знал о планах компании, но и требовал 90% акций OpenAI. Во время одного из внутренних споров соучредители прямо спросили миллиардера, что будет с технологией в случае его внезапной смерти. Тот на полном серьезе ответил, что управление должно перейти к его детям.

Грег Брокман на допросе рассказал, как в разгар обсуждения, кому достанется контрольный пакет акций, Илон Маск подарил ему и еще нескольким сотрудникам новую Tesla. Такие детали не оставят рынок равнодушным, рассуждает независимый эксперт в сфере искусственного интеллекта Александр Финагин:

«Компании-клиенты будут аккуратнее относиться к выбору поставщика и строить свой портфель из нескольких решений. Другим последствием может стать то, что инвесторы перераспределят веса в моделях оценки AI-компаний. Конечно, они продолжают смотреть на коммерческую составляющую, но стали очень внимательно изучать структуру контроля и конфликт интересов. Важная веха для любой развивающейся отрасли — это то, что в ней станет сложнее с красивым маркетингом. Вместо этого у компании должна быть какая-то настоящая составляющая».

Против Сэма Альтмана выступил единственный профильный свидетель Симеон Кампос. Однако вместо прямых обвинений эксперт заявил, что слепая погоня корпораций за созданием «сильного» искусственного интеллекта превратилась в бесконтрольную гонку вооружений, которая угрожает всему человечеству.

Анжела Гаплевская