При атаке беспилотника в Белгородской области погиб мирный житель
В результате удара беспилотника ВСУ по легковому автомобилю в поселке Красная Яруга Белгородской области погиб мужчина. Об этом сообщили в региональном оперштабе.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
От полученных ранений пострадавший скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи. Транспортное средство повреждено.
За прошедшие сутки в результате атак ВСУ погиб один человек, еще 18 получили ранения. Повреждены 101 жилое помещение и 39 транспортных средств.