При атаке беспилотника в Белгородской области погиб мирный житель

В результате удара беспилотника ВСУ по легковому автомобилю в поселке Красная Яруга Белгородской области погиб мужчина. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

От полученных ранений пострадавший скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи. Транспортное средство повреждено.

За прошедшие сутки в результате атак ВСУ погиб один человек, еще 18 получили ранения. Повреждены 101 жилое помещение и 39 транспортных средств.

Алина Морозова