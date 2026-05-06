В Коминтерновском районе Воронежа нет воды из-за аварии на Антонова-Овсеенко

Десятки домов в Коминтерновском районе Воронежа 6 мая остались без водоснабжения из-за коммунальной аварии. Утечка зафиксирована на улице Антонова-Овсеенко. По информации «РВК-Воронеж», после обследования и согласования земельных работ аварийная бригада сразу же приступит к ремонту.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Мы будем информировать обо всех этапах устранения сложившейся ситуации»,— заявили в городском водоканале.

Мэр города Сергей Петрин сообщил в своем Telegram-канале, что в связи с аварийной ситуацией поручил управе Коминтерновского района и городскому управлению ЖКХ организовать подвоз технической воды силами комбинатов благоустройства.

Адреса подвоза технической воды:

  • Московский проспект, 119 («Пятерочка»);
  • Московский проспект, 127а («Центрторг»);
  • улица Владимира Невского, 67-69;
  • улица Мордасовой, 11 (Магнит);
  • улица Владимира Невского, 29/1;
  • бульвар Победы, 30 («Дон»);
  • бульвар Победы, 38 («Линия»);
  • улица 60 армии, 26 («Пятерочка»);
  • улица Владимира Невского, 32;
  • улица Антонова-Овсеенко, 29;
  • улица Владимира Невского, 13г;
  • улица Генерала Лизюкова, 80а;
  • улица Шукшина, 31;
  • улица Миронова, 43б.

«"РВК-Воронеж" в свою очередь обеспечит бесплатную работу аппаратов подачи питьевой воды, а также необходимое количество техники и специалистов для оперативного устранения дефекта»,— добавил господин Петрин.


Как сообщал «Ъ-Черноземье», вчера, 5 мая, в Воронеже официально завершился отопительный сезон, возобновленный в апреле в связи с понижением температуры.

Денис Данилов