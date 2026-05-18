На подлете к Москве сбиты два БПЛА

Силы ПВО уничтожили два беспилотника, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в «Максе».

На месте падения обломков сбитых БПЛА работают специалисты экстренных служб. Информацию о возможных пострадавших или повреждениях на земле господин Собянин не привел.

Незадолго до этого на ограниченный режим работы по согласованию перешел аэропорт Домодедово. Остальные аэропорты московского авиаузла работают штатно.

С 21:00 мск 17 мая до 7:00 мск 18 мая над Россией уничтожены 50 беспилотников. Дроны сбивали над Белгородской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской и Тульской областями, Краснодарским краем, Крымом и над акваторией Азовского моря.