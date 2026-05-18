ФСБ пресекла в Астрахани межрегиональный канал поставок наркотиков

В Астраханской области сотрудники ФСБ пресекли межрегиональный канал поставок наркотических средств в особо крупном размере. Задержаны два человека, возбуждено уголовное дело.

Задержанные — житель Ставрополя 2001 года рождения и гражданин одной из стран Центральной Азии 2000 года рождения. Их считают причастными к организации канала поставок и сбыта синтетических наркотиков. По данным ФСБ, мужчины арендовали квартиру в Ленинском районе города, где в ходе обыска было изъято более 500 г мефедрона.

Возбуждено дело о покушении на сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (п. «г» ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Подозреваемые дали признательные показания, они оба арестованы, передает ТАСС.

В апреле ФСБ задержала подозреваемых в производстве мефедрона в Тамбовской области. Там по делу проходят пять человек, из подпольной лаборатории изъяли 100 кг мефедрона.