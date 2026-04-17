В Тамбовской области задержаны подозреваемые в производстве мефедрона

Сотрудники ФСБ задержали пятерых жителей Тамбовской области. Их подозревают в производстве химических наркотиков, из подпольной лаборатории изъяты 100 кг мефедрона. Об этом сообщили в Центре общественных связей спецслужбы.

По данным ведомства, лаборатория располагалась в производственном помещении на территории Гавриловского муниципального округа, которое принадлежало одному из подозреваемых. Из помещения, помимо наркотика, изъяли химическое оборудование, реагенты и различные прекурсоры объемом свыше 5 тыс. л.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК (незаконное производство наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Сейчас проводятся оперативно-разыскные и следственные мероприятия.