Воспитательницу из Ижевска осудили из-за ожогов у двухгодовалой девочки

Бывшую воспитательницу детсада в Ижевске приговорили к 180 часам обязательных работ после того, как двухгодовалая девочка получила ожоги нижних конечностей. Работницу учреждения инкриминировали оставление ребенка в опасности (ст. 125 УК). Об этом сообщили в прокуратуре Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс Карты Фото: Яндекс Карты

В январе 2025 года воспитательница детсада №181 в нарушение инструкций оставила девочку одну в умывальной комнате. Пока ее не было на месте, из включенного крана поступала горячая вода, в результате чего у несовершеннолетней образовались термические ожоги нижних конечностей. Первую помощь ребенку оказали только после приезда бригады скорой помощи, ее госпитализировали.

Напомним, в апреле с детсада, где находилась девочка, взыскали 500 тыс. руб. компенсации морального вреда.