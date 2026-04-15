Суд взыскал с ижевского детсада 500 тысяч рублей за ожоги у ребенка

Индустриальный райсуд Ижевска взыскал 500 тысяч руб. компенсации морального вреда с детсада за ожоги нижних конечностей двухгодовалой девочки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

В январе 2025 года воспитательница детсада №181, нарушая инструкции, оставила девочку одну в умывальной комнате. Пока ее не было на месте, из включенного крана поступала горячая вода, в результате чего у несовершеннолетней образовались термические ожоги нижних конечностей.

Первую помощь девочке оказали только после вызова матерью бригады СМП. Ребенок был госпитализирован в реанимацию. Впоследствии было возбуждено дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ст. 118 УК).