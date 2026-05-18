В Магнитогорске запустили линию термопокраски за 121 млн рублей

Группа компаний «УралЭнергоРесурс» запустила в Магнитогорске линию по нанесению термопластичных покрытий на крупногабаритные металлоконструкции. Общий объем инвестиций в проект составил 121,5 млн руб., сообщает пресс-служба министерства промышленности Челябинской области.

Полный технологический цикл — от производства краски до финишной обработки изделий длиной до 12 м — теперь возможно реализовать на одной площадке. Новая линия обеспечивает производительность до 25 т окрашенных металлоизделий в смену. Помимо термопластичных, на ней можно наносить и термореактивные порошковые покрытия. Краску, рецептуру которой разработали специально для линии, выпускает компания группы «МеталлПластПриорити» из отечественного сырья. Ее можно наносить всеми существующими методами, чтобы подобрать оптимальные решения под различные типы изделий и условия эксплуатации. Технология востребована в энергетике, морской и арктической инфраструктуре, трубопроводном транспорте, горнодобывающей промышленности и коммунальном хозяйстве. Она позволяет снизить стоимость и повысить срок службы труб, очистных сооружений и других объектов.

Из них 71,3 млн руб. — льготные займы федерального и регионального фондов развития промышленности на приобретение оборудования. Для запуска линии реконструировали цех и подвели дополнительный газопровод к производственной площадке.

