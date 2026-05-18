Суд Ревды назначил условный срок фигуранту дела о хищении более 50 млн рублей

Городской суд Ревды назначил четыре года условного лишения свободы Андрею Соколову — участнику организованной группы, обвиняемой в хищении более 50 млн руб. при поставках извести для очистки шахтных вод, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Испытательный срок составит четыре года.

Следствием установлено, что соучастники систематически присваивали часть бюджетных ассигнований, предназначенных для приобретения извести негашеной комовой. Схема преступления заключалась в искусственном завышении объемов закупаемого сырья в документах при сохранении необходимого количества поставок. Деньги, полученные от разницы в закупке, участники группы присваивали себе.

Андрея Соколова судили за мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он признал вину, раскаялся и способствовал раскрытию деятельности соучастников, что позволило рассмотреть дело в особом порядке. Суд учел смягчающие обстоятельства и назначил, помимо условного наказания, штраф в размере 500 тыс. руб.

Гражданский иск удовлетворен полностью. С осужденного, с учетом частичного погашения ущерба, взыскано более 48 млн руб., при этом арест на его имущество сохранен для обеспечения выплаты штрафа и компенсации. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Свердловском областном суде. Уголовные дела в отношении предполагаемых соучастников находятся на стадии судебного следствия в Ревдинском городском суде.

Ирина Пичурина