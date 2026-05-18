«Ведомости»: «Роскосмос» начал размещать рекламу на ракетах

С начала года «Роскосмос» разместил шесть рекламных наклеек на ракетах космического назначения. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник в корпорации. Всего за это время «Роскосмос» осуществил четыре пуска ракет.

Как узнали в издании, на ракетах разместили рекламу ресторанов «Кофемания» и радиохолдинга «Русская медиагруппа» (РМГ). Сеть кофеен рекламировала совместный с госкорпорацией проект в преддверии Недели космоса, подтвердил представитель «Кофемании». РМГ разместила обновленный логотип телеканала «РУ.ТВ» на ракете-носителе «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-34». Среди других размещений — реклама банка ПСБ и Олимпийского комитета России, а также символика, приуроченная к 65-летию полета в космос Юрия Гагарина.

С 1 января 2026 года вступил в силу закон, позволяющий «Роскосмосу» размещать рекламу на ракетах и объектах космической собственности. Формулу для определения стоимости утверждает правительство. На нее влияют базовая расчетная единица «Роскосмоса», площадь рекламы и другие факторы.