Путин подписал закон о размещении рекламы на ракетах «Роскосмоса»

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий «Роскосмосу» размещать рекламу на ракетах, спутниках и объектах космической инфраструктуры.

Закон определяет порядок определения размера платы за рекламу, формата платежей и необходимости согласований сделки с правительством.

В пояснительной записке к законопроекту в Госдуме отмечалось, что размещение рекламы на космической технике способно привести в бюджет до 200 млн руб. в год и еще до 5 млн руб. от рекламы на объектах инфраструктуры.

Закон вступит в силу с 1 января 2026 года.

В российской космонавтике реклама использовалась с 1992 по 1998 года. Первый случай ее появления связан с запуском ракеты-носителя «Протон-К». Тогда свой логотип на ракете разместила табачная компания West. Российский рекламный бизнес в космосе пошел на спад с началом эксплуатации Международной космической станции в 1998 году. «Роскосмос» и NASA договорились ограничить прямую рекламу на технике и экипировке, чтобы обеспечить нейтральный научный имидж проекта.

МКС планируют свести с орбиты Земли к 2030 году. Окончательный срок находится на согласовании между странами-партнерами.

