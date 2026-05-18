Александр Бастрыкин потребовал доклад об аварийном доме в Таганроге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК по Ростовской области Аслану Хуаде представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нарушения прав жильцов аварийного многоквартирного дома в Таганроге, сообщает пресс-служба СУ СК РФ.

Исполнение поручения контролирует центральный аппарат ведомства, что означает повышенное внимание к делу на федеральном уровне.

Дом на улице Транспортной построили в 1954 году, и в 2022 году он официально потерял статус пригодного для жизни из-за высокой степени физического износа. Формальное признание аварийности не привело к переселению граждан: жильцы на протяжении длительного времени продолжают жить в непригодных помещениях, что послужило поводом для обращения в регуляторные органы и возбуждения уголовного дела.

Следственное управление СК по Ростовской области возбудило уголовное дело по признакам нарушения жилищных прав граждан и халатности. Бастрыкин потребовал доложить о предварительных и окончательных результатах расследования, а также о конкретных мерах по восстановлению нарушенных прав жильцов и фактическому предоставлению благоустроенного жилья.

Жильцы дома в социальных сетях сообщили о длительном нерасселении, что и запустило проверку. В жалобах они указывают на отсутствие нормальных бытовых условий, угрозу обрушения конструктивных элементов здания и правовую неопределенность, связанную с компенсациями и сроками переселения. Долгое время меры по переселению не принимались, несмотря на официальный статус аварийности.

В Таганроге ранее уже сносили аварийные дома по решению суда на двух улицах, что подтверждает системный характер проблемы с ветхим жилым фондом в городе и показывает преодоление бюрократических барьеров исключительно через судебные механизмы. Следствие должно установить, кто конкретно допустил нарушения: сотрудники муниципалитета, представители жилищных органов или подрядчики, отвечающие за оценку состояния зданий и организацию переселения.

Ключевые вопросы включают даты проведения экспертиз, полноту актов признания аварийности, сроки издания распоряжений о переселении, наличие выделенного жилья или компенсационных выплат и фактические сроки с момента признания аварийности до начала работ по переселению.

