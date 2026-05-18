В Нигерии пропали без вести более 80 детей после нападения боевиков на школы

После серии нападений боевиков террористической группировки «Боко Харам» в Нигерии без вести пропало более 80 детей. Из них 42 похитили в штате Борно на северо-востоке страны, еще более 40 — в юго-западном штате Ойо, сообщает Associated Press.

Полиция задержала троих человек, подозреваемых в причастности к похищениям. Власти Нигерии заверяют, что делают все возможное для спасения детей.

В 2025 году на севере страны без вести пропали более 300 детей. В этом году последнее крупное похищение детей произошло в конце апреля. Тогда боевики забрали 23 ребенка из детского дома, однако позднее 15 из них удалось вернуть.

Влад Никифоров