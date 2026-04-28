В Нигерии боевики похитили из детского дома 23 ребенка

Вооруженные мужчины похитили 23 детей из детского дома в штате Коги на юге Нигерии, передает газета Le Figaro. Инцидент произошел в городе Локоджа в ночь с 26 на 27 апреля.

По данным местной полиции, 15 детей удалось вернуть. Остальные восемь по-прежнему числятся пропавшими без вести. Детский дом «работал нелегально» без ведома властей, отметили в правоохранительных органах.

Пока неизвестно, какая группировка причастна к похищению. Источники СМИ в силовых структурах сообщают, что в штате действует ячейка террористической группировки «Боко Харам». В районе уже произошло несколько вооруженных нападений с участием ее боевиков.

Преступные группировки регулярно совершают массовые похищения в Нигерии и требуют выкупа. Ранее «Боко Харам» потребовала от властей 5 млрд нигерийских найр ($3,7 млн) за 416 женщин и детей, с марта удерживаемых в заложниках.

В ноябре прошлого года боевики похитили сотни учеников католической школы в городе Анвара. Источники в силовых структурах считают, что за нападение на детский дом в Коги также ответственны члены «Боко Харам».

