В Миассе в ДТП погиб водитель и пострадали пассажиры

После опрокидывания машины на территории Миасса водитель автомобиля погиб, два пассажира, включая ребенка, получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

По предварительным данным, вечером 17 мая 57-летний водитель Lada Largus с прицепом двигался по дороге Миасс — Кундравы. Во время обгона автомобиль столкнулся с попутным грузовиком Skania с полуприцепом под управлением 56-летнего водителя. Легковая машина съехала в левый кювет и опрокинулась. В результате ДТП водитель Lada погиб на месте. Его пассажиры — 54-летняя гражданка и трехлетний мальчик — получили травмы.

Виталина Ярховска