CBS: шесть американцев могли подхватить Эболу в Конго

Стало известно количество американцев, которые могли заразиться вирусом Эбола в Демократической Республике Конго. По меньшей мере, их шестеро, сообщает CBS News со ссылкой на источники в международных гуманитарных организациях. Пока неизвестно, находятся ли они до сих пор в ДРК

По имеющейся информации, трое граждан США столкнулись с высоким риском заражения, причем у одного из них уже наблюдаются симптомы болезни.

Всего по состоянию на 17 мая Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) зарегистрировал в Конго более 300 предполагаемых случаев заболевания, из которых восемь подтверждены лабораторно.

Ранее сообщалось, что находящихся в ДРК граждан США, контактировавших с зараженными Эболой, могут транспортировать на американскую военную базу в Германии. Там они смогут пройти карантин и получить лечение, если диагноз подтвердится. Официально власти США ситуацию не комментируют.

Нынешняя вспышка Эболы в провинции Итури на востоке Конго является уже 17-й по счету в стране с 1976 года. Одна из самых тяжелых вспышек вируса в истории унесла жизни более 11 тыс. человек в период с 2014 по 2016 год.

