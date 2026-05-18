Стала известна стоимость самого дорогого номера на время ПМЭФ в Петербурге

Проживание в люксе одного из отелей Санкт-Петербурга в дни Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) обойдется в 898 240 рублей за ночь при одноместном заселении. Это самый дорогой номер, в котором можно разместиться на время форума, пишет РИА Новости.

В стоимость включены гостиная с декоративным камином, спальня с ортопедическим матрасом, гостевым туалетом и ванной комнатой, а также завтрак «шведский стол»

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

При двухместном размещении стоимость вырастает до 902 240 рублей. Забронировать люкс можно только пакетом на четыре ночи — со 2 по 6 июня. В стоимость включены гостиная с декоративным камином, спальня с ортопедическим матрасом, гостевой туалет и ванная комната, а также завтрак «шведский стол».

Самый дешевый номер в городе на эти же даты, по данным агентства, стоит от 10 тыс. рублей за ночь на одного и от 11,2 тыс. рублей — на двоих. В распоряжении гостя — спальня, мини-кухня и обеденная зона.

ПМЭФ-2026 пройдет с 3 по 6 июня. Как ранее писал «Ъ Северо-Запад», на время ПМЭФ три магистрали на юге Петербурга закроют для грузовиков.

Карина Дроздецкая