Kyodo News сообщило о падении поддержки правительства Японии

Уровень одобрения населением Японии правительства премьер-министра Санаэ Такаити снизился на 2,5 процентных пункта по сравнению с предыдущим опросом в апреле, до 61,3%. Об этом по итогам очередного телефонного опроса пишет агентство Kyodo News.

70,6% респондентов выразили обеспокоенность перебоями с поставками нефтепродуктов из-за конфликта на Ближнем Востоке. 70,5% опрошенных заявили, что правительство должно обратиться к народу с просьбой экономить энергию.

Сокращение поставок нафты, которая используется для производства этилена, пластмасс, изоляционной пены, клея и растворителей для печатных красок, привело к упрощению некоторыми компаниями упаковок продукции. В частности, на это пошли Calbee Inc. и Kagome Co. — после того, как министр охраны окружающей среды Хиротака Исихара в пятницу призвал общественность не запасать пакеты для бытового мусора сверх необходимости. Агентство напоминает, что правительство неоднократно заявляло об отсутствии перебоев с поставками нафты.

Также сообщается, что 57,2% опрошенных японцев высказались против недавнего смягчения ограничений экспорта летального оружия. Поддержали этот шаг 37,1%.

Поддержка населением правящей Либерально-демократической партии снизилась до 36,2% с 40,3% в апреле. Поддержка Демократической партии «За народ» выросла с 6,1% процента до 6,9%. 20,2% заявили, что не поддерживают ни одну политическую партию.

