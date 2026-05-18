Жара в Свердловской области немного спадет к середине недели

В начале недели в Свердловской области сохранится жаркая для середины мая погода, при этом в понедельник и вторник возможны первые в этом году температуры до +30°. Температура немного снизится к середине недели, следует из прогноза в Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Основной поток тепла направлен на европейскую часть страны, поэтому значительного превышения отметки в +30° не ожидается. К вечеру вторника антициклон сместится западнее, а на восточную периферию региона поступит холодная воздушная масса. Холодный фронт пройдет через область в ночь и утром среды, что приведет к снижению дневных и ночных температур на 7°-10°. Ночи на четверг и пятницу будут холодными, с вероятностью заморозков в западных и юго-западных районах. В выходные на регион выйдет циклон с европейской части страны: ожидаются дожди и грозы.

Днем 18 мая в Екатеринбурге температура достигнет отметок +29°..+31°, переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 0-5 м/с. Во вторник, 19 мая, она будет держаться на уровне +15° ночью и +31° днем. В среду ночью +15°, днем +23° и дождь, в четверг — ночью +7°, днем +20°, в пятницу — ночью +7°, днем +25°. На выходных возможны дожди, при этом в субботу будет ночью +15°, днем +23°, в воскресенье — ночью +14°, днем +23°.

Ирина Пичурина