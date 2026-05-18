Премьер Венгрии пообещал заявить в полицию на партию Орбана

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр намерен подать заявление в полицию из-за обнаружения в подвале здания Министерства строительства и транспорта двух десятков мусорных мешков с уничтоженными документами. Рядом с ними были найдены коробки с агитационными материалами партии «Фидес» экс-премьера Виктора Орбана, среди которых были листовки и флаги.

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Господин Мадьяр заявил, что находка указывает на преступления бывшего правительства. Он решил, что это может оказаться нецелевым использованием государственных ресурсов для политической деятельности, а также означать факт незаконного финансирования партии. По словам премьер-министра, помимо правоохранительных органов к расследованию привлекут Государственное контрольно-ревизионное управление.

Глава правительства пообещал подробно информировать общественность о ходе и результатах следственных действий. Соответствующее заявление опубликовано на его странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Бывшая статс-секретарь ведомства Тюнде Юхас, руководившая процессом приема-передачи дел, заявила, что фигурирующие в видеоролике мусорные мешки не содержат официальных документов, передает Magyar Nemzet. По ее словам, обнаруженная партийная атрибутика связана с личной деятельностью экс-министра Яноша Лазара, однако ведомство не заказывало и не финансировало ее производство. Госпожа Юхас объяснила, что вещи остались в подвале из-за того, что на освобождение здания министерству выделили всего два часа.

В начале мая господин Мадьяр объявлял о создании нового государственного органа для борьбы с коррупцией. Новое ведомство займется выявлением случаев злоупотребления государственным имуществом за последние 20 лет, расследованием коррупционных схем и схем вывода активов.

Влад Никифоров