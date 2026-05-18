Стоимость нефти Brent превысила $110 за баррель

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на бирже ICE достигла отметки $110,4 за баррель. По состоянию на 1:56 мск рост составляет около одного процента.

В предыдущий раз Brent торговалась на уровне выше $110 во время торгов 4 мая. Тогда цены превышали $114.

Также растут июньские фьючерсы на WTI. По данным биржи NYMEX на 1:50 мск, они находились на отметке $107,26 (+1,75%).

Вчера президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана заканчивается время для возможности заключить мирную сделку с Вашингтоном. Он пригрозил возобновить обстрелы, если руководство исламской республики не предложит США более выгодные условия мирного соглашения. Перемирие между странами в войне, которая привела к закрытию Ормузского пролива и высоким ценам на нефть, продолжается с 8 апреля.