Когда подешевеют автомобили в России

Современное ценообразование на автомобильном рынке России нередко становится предметом обсуждения экспертов, так как разница в цене достигла пугающих значений: многие автомобили стоят в России в два-три раза дороже, чем в КНР, причем речь не только об автомобилях китайских брендов. Китайский рынок сейчас один из наиболее конкурентных в мире, потому многие производители вынуждены снижать цены для китайского рынка и локализовать производство для экономии. В России средневзвешенная цена нового автомобиля в марте 2026 года поднялась до 3,54 млн руб. (эквивалент $47 тыс.), увеличившись за год на 14%, а в Китае за тот же период средняя цена составила около $22,5 тыс. (в пересчете около 1,7 млн руб.). Причем некоторые автомобили в КНР даже дешевеют, так как автопроизводители в борьбе за рыночную долю охотно проводят акции и распродажи: например, премиальные седаны BMW 7-й серии потеряли в цене с начала года около 10–15% (в частности, базовая модель BMW 735Li подешевела с $131,3 тыс. до $115,4 тыс.). Этот разрыв в цене на авторынке — не просто следствие курсовых колебаний, а результат глубоких структурных различий. Основными «столпами» дешевых автомобилей в Китае являются экономия на масштабе огромного рынка Китая (внутренний спрос позволяет увеличивать объемы и снизить себестоимость каждой машины), доступное кредитование (с годовой ставкой в 3–4%), а также субсидирование для автопроизводителей и покупателей (особенно в сегменте электромобилей).

Доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Исмаил Исмаилов

Доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Исмаил Исмаилов

В России же факторами роста цены являются в первую очередь налогообложение и таможенные платежи, постоянное повышение утилизационного сбора. С 1 января 2026 года он был проиндексирован на 10–20%, а до 2030 года утвержден график его ежегодной плановой индексации на аналогичный уровень. Новые условия также коснулись и правил ввоза автомобилей в России, и тех «обходных путей», которые ранее использовались для экономии на таможенных процедурах и утилизационном сборе при ввозе автомобилей, например, через страны ЕАЭС. Можно сравнить цены на некоторые популярные как в Китае, так и в России автомобили: Haval H9 в КНР стоит от 170 490 юаней (1,9 млн руб.), в России — от 4,699 млн руб. (разница в 2,4 раза).

Для уменьшения ценового разрыва требуются меры по упрощению процедур импорта, снижению утилизационного сбора и таможенных пошлин, расширению локализации (как крупноузловой сборки, так и производства непосредственно компонентов), которая в России набирает обороты. В 2025 году продажи автомобилей китайской сборки в России снизились на 38%, в то время как продажи автомобилей российской сборки выросли на 8%, достигнув доли в 52,9% рынка. Высокие таможенные пошлины и повышение утилизационного сбора создают дополнительную мотивацию для китайских производителей для открытия производства непосредственно в России с созданием суббрендов, в том числе во избежание санкционных последствий, а также, например, для соответствия новым требованиям к локализации автомобилей для работы в такси. Ожидается, что ко второй половине 2026 года большая часть локальных производств выйдет на рабочую мощность, что должно способствовать стабилизации цен. При этом на 2026 год из федерального бюджета выделено 20 млрд руб. на программу льготного автокредитования и 30 млрд руб. на программу льготного лизинга, что также должно стать драйвером рынка. Таким образом, сближение цен в Китае и в России произойдет не через их снижение в России, а через их более медленный рост благодаря локализации, в то время как в Китае прогнозируется медленный, но стабильный рост цен после периода ценовых войн.

