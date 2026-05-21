Снизятся ли цены на автомобили в Китае

Рынок автомобилей Китая вступает в новую фазу, где эпоха «повсеместных скидок» сменяется структурной конкуренцией. Из-за этого общая стоимость покупки автомобиля в Китае в будущем будет снижаться. Но теперь это достигается не прямым демпингом, а технологической оптимизацией и стратегией «больше комплектации за те же деньги». Цены будут падать по ряду причин. Во-первых, из-за избытка мощностей, особенно в сегменте электромобилей (NEV). Чтобы удержать долю рынка, лидеры (BYD, Geely, Changan) и новые игроки (Xiaomi, Huawei-бренды) оптимизируют цепочки поставок. Во-вторых, цены на авто будут снижаться по причине дешевых батарей. Стоимость карбоната лития стабилизировалась на низком уровне, а масштабирование производства продолжает снижать цену аккумуляторных блоков — ключевого компонента электромобиля. В-третьих, благодаря господдержке льготы по налогу на покупку и субсидии на трейд-ин косвенно уменьшают расходы потребителей. К тому же традиционные автомобили с двигателями внутреннего сгорания теряют долю рынка — совместные предприятия и локальные бренды вынуждены предлагать существенные скидки для расчистки складов. Но колебания цен на сырье (литий, никель), высокая стоимость систем автономного вождения и переориентация части производителей на экспортные рынки могут ограничить потенциал удешевления, особенно в премиум-сегменте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Старший преподаватель Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Светлана Батанова

Фото: из личного архива Старший преподаватель Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Светлана Батанова

Фото: из личного архива

Автомобили станут доступнее и благодаря таким технологиям, как батареи нового типа: LMFP и натрий-ионные решения повышают запас хода и снижают себестоимость бюджетных моделей. Интеграция аккумулятора в кузов (CTC/CTB) и монолитное литье (Giga Casting) сокращают количество деталей и упрощают производство. Модульные платформы (BYD e-platform 3.0, Geely SEA) распределяют затраты на НИОКР между множеством моделей, а отечественные чипы (Horizon, Huawei HiSilicon) заменяют дорогие импортные аналоги в системах интеллектуального вождения. 800-вольтовые платформы и интегрированные силовые агрегаты снижают эксплуатационные расходы и себестоимость. Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что в 2026 году китайский рынок предложит еще более насыщенную комплектацию по конкурентной цене, особенно в массовом сегменте 100–200 тыс. юаней ($14–29 тыс.). Однако покупателям стоит внимательнее оценивать не только цену, но и долгосрочную надежность бренда, так как в условиях жесткой конкуренции некоторые игроки могут уйти с рынка, создав риски для послепродажного обслуживания.

Светлана Батанова, старший преподаватель Финансового университета при Правительстве Российской Федерации