«Акрон» объявил об увольнении главного тренера после разгрома от «Крыльев»

Футбольный клуб «Акрон» объявил об увольнении Заура Тедеева с должности главного тренера команды. Владелец тольяттинского ФК Павел Морозов заявил, что доверие тренерскому штабу было исчерпано.

«Мы рассчитывали более стабильно провести весеннюю часть сезона после зимней подготовки в качественных условиях. "Акрон" никогда не славился необдуманными решениями... Команде необходима эмоциональная встряска и новые идеи»,— цитирует господина Морозова пресс-служба команды.

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев выразил сожаление из-за сегодняшней разгромной игры с «Крыльями Советов». «Мы не опускаем руки, сезон для нас продолжается, и у нас есть все шансы, чтобы остаться в лиге на третий сезон»,— заявил господин Клюшев.

Сегодняшний матч между «Акроном» и «Крыльями Советов» закончился со счетом 4:1 в пользу клуба из Самары. Пресс-служба «Акрона» поблагодарила Тедеева за работу и отметила, что под его руководством клуб впервые в своей истории пробился в Российскую премьер-лигу по итогам сезона 2023/24.