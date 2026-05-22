Советские панпацифисты встретятся с коллегами

В 1920 году в Гонолулу прошел первый тихоокеанский, или, как его еще называют, панпацифистский конгресс (от западного названия Тихого океана). Советские ученые не смогли принять в нем участие, как и во втором конгрессе, состоявшемся в Австралии в 1923 году.

Задача конгрессов наметилась двоякая: объединение научной работы по исследованию Тихого океана и его прибрежных стран, а также создание связи между этими странами.

Мы видим теперь, на третьем конгрессе, что далеко еще не ясны в точности пути, по которым идет исследование. На первом плане совершенно правильно стоит подведение итогов предыдущих работ. Правильная организация исследований требует, чтобы наряду с текущей работой находилось время для подведения итогов. Этого пока нет даже для отдельных стран, тем более в международном масштабе.

Намеченная программа конгресса носит двойственный характер — теоретический и практический. При этом теоретически вопросы поставлены так, что они могут в большинстве случаев найти себе немедленное приложение. На первом плане — изучение самого океана. Риск плаваний при быстро развивающейся технике может быть доведен до совершенно ничтожных размеров. В некоторых частях Тихого океана есть острова, где чрезвычайно развита деятельность подземных сил, поэтому вопросы сейсмические приобретают исключительную важность. Растительность и животный мир требуют дополнительных исследований. Ставится вопрос об охране промысловых животных.

На конгрессе ставится вопрос и о древности тихоокеанского человека. Ряд народов на берегах и островах Тихого океана доживают свой век, и нужно торопиться их изучить, другие множатся и являются творцами своей жизни.

Естественно, для Советского Союза Тихий океан имеет большое значение. Поэтому, когда Академия наук получила приглашение принять участие в третьем тихоокеанском конгрессе в Токио в октябре 1926 года, то Академия, подробно рассмотрев способы нашего участия, пошла с соответствующим представлением в Совнарком о командировании на конгресс пяти делегатов. Начата работа над книгой, посвященной достижениям нашей науки в деле исследования Тихого океана. Она должна выйти на русском и английском языках.

О тихоокеанском конгрессе писали «Известия» в 1926 году.

Материал подготовил Алексей Алексеев