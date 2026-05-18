Бутягин: все найденные при раскопках в Керчи артефакты хранятся в музее в Крыму

Археолог и сотрудник «Эрмитажа» Александр Бутягин рассказал в интервью «Ъ», что все найденные им при раскопках в Керчи артефакты находятся в «Восточно-Крымском историко-культурном музее-заповеднике», бывшем Керченском музее древностей.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Они (найденные в Керчи артефакты. — „Ъ“) всегда хранились и продолжают храниться в Керченском музее древностей, который сейчас называется „Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник“», — сообщил археолог.

На вопрос о том, какие важные научные открытия он сделал в ходе раскопок в Крыму после 2014 года, господин Бутягин, в частности, рассказал об обнаружении мраморной статуи в 2018 году. Кроме того, в 2022 году он со своей группой нашел золотой клад из 30 статеров (монет) Александра Македонского и Филиппа III Арридея.

В числе главных открытий за все время исследований в Керчи ученый назвал обнаружение в 2002 году клада медных монет (включая 753 медные монеты, отчеканенные в Пантикапее.— «Ъ»), в 2003-м — мирмекийского клада кизикинов из электра (сплава золота и серебра.— «Ъ»), 99 монет (в V — начале IV века до нашей эры кизикины являлись основной денежной единицей побережья Черного моря.— «Ъ»).

Александра Бутягина задержали в Варшаве в декабре 2025 года по запросу Украины. Его обвинили в проведении незаконных раскопок и уничтожении объекта культурного наследия в Крыму. 28 апреля археолога освободили из тюрьмы в рамках обмена с Белоруссией по схеме «пять на пять».

