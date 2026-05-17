«Спартак» не принял помощь ЦСКА

Бронзовые медали чемпионата России завоевал «Локомотив», даже несмотря на то, что потерпел поражение от ЦСКА в последнем туре. Армейцы победили 3:1 и тем самым помогли «Спартаку», которому нужно было обыграть махачкалинское «Динамо». Но красно-белые не использовали эту возможность, завершив свой матч вничью 0:0. «Локомотив» набрал по итогам чемпионата 53 очка и на один балл опередил «Спартак».

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Ситуация в борьбе за бронзу перед заключительным туром была точь-в-точь как и на финише золотой гонки. Замыкавший тройку «Локомотив» опережал «Спартак» на два очка и еще имел преимущество над ним по личным встречам (4:2, 1:2). Соответственно, железнодорожникам оставалось только не проиграть ЦСКА, и они гарантированно становились бронзовыми призерами. При этом красно-белым противостоял, наверное, даже более мотивированный и потому опасный соперник, ведь если над махачкалинским «Динамо» висел дамоклов меч вылета в первую лигу, то армейцы уже не решали никаких турнирных задач и хотели просто закончить сезон на мажорной ноте.

Армейцы начали активнее, и Данил Круговой проверил дальним ударом бдительность голкипера «Локомотива» Антона Митрюшкина. Особенно боевой настрой демонстрировал полузащитник ЦСКА Дмитрий Баринов, который впервые играл против бывшего клуба. Экс-капитан железнодорожников был весьма эмоционален, и чувствовалось, что для него этот матч точно не рядовой. Хозяев едва не подвел центральный защитник Кирилл Данилов, подаривший мяч Данилу Пруцеву прямо на выходе из штрафной площади. Тот мгновенно оценил обстановку и пробил по воротам, но на удобной высоте для вратаря Владислава Торопа.

И все-таки счет открыли красно-синие. Что удивительно, к голу привел аут на их половине поля. Центральный защитник Евгений Морозов не устоял на ногах в единоборстве с Максимом Вороновым, чем воспользовался Круговой, который электричкой пронесся мимо Александра Сильянова с Лукасом Фассоном, уже в штрафной убрал под себя Максима Ненахова и отдал на пустые ворота Даниле Козлову. Промахнуться там было невозможно. Хотя вскоре Козлов запорол отличный момент, когда Иван Обляков вывел его один на один с Митрюшкиным, а он попал в голкипера. И тут же гости чуть не отыгрались на угловом. Сильянов бил практически в открытый угол, но на пути мяча встал его одноклубник Жерзино Ньямси, который заменил получившего повреждение Фассона.

Армейцы выиграли первый тайм 1:0 и зажгли зеленый свет «Спартаку», однако он забуксовал в Каспийске. Конечно, непривычно было видеть стартовый состав красно-белых без их главного конструктора Эсекьеля Барко. Аргентинец неожиданно оказался на скамейке запасных, а его позицию занял Жедсон Фернандеш. Но без Барко гостям явно не хватало остроты в атаке, а когда Маркиньос все же выскочил с глазу на глаз с вратарем, Никита Карабашев отвел угрозу. На гол до перерыва они не наиграли.

Такое впечатление, будто подопечные Хуана Карседо не знали, что происходит в московском матче, и выглядели слишком пассивно.

Тем временем во втором тайме ЦСКА повел уже 2:0. Матеус Рейс собирался всего лишь подать в штрафную, а мяч, задев Ненахова, по непредсказуемой траектории полетел за шиворот Митрюшкину и опустился в сетку. Железнодорожники сократили разницу тоже благодаря рикошету, когда Данилов неудачно подставился под удар Сильянова. А вот «Спартак» по-прежнему ничего не мог сконструировать без Барко, который по неизвестным причинам так и не появился. Даже намеков на гол не было, тогда как в Москве Круговой окончательно добил «Локомотив», совершив мощный рывок на полполя уже на 92-й минуте и в финальной стадии этого забега технично перекинув Митрюшкина.

ЦСКА победил 3:1, но красно-белые упустили шанс вырвать бронзовые медали. Маркиньос в самой концовке не сумел замкнуть навес Кристофера Мартинса, а потом центральный защитник москвичей Кристофер Ву ценой фола сорвал прорыв Александра Сандрачука и заработал прямую красную карточку. «Спартак» добился только нулевой ничьей и не догнал «Локомотив», финишировав четвертым.

Александр Ильин