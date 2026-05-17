Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница
fonbet logo

Реклама, ООО Фонкор

«Спартак» не принял помощь ЦСКА

«Локомотив» проиграл, но занял третье место в Российской премьер-лиге

Бронзовые медали чемпионата России завоевал «Локомотив», даже несмотря на то, что потерпел поражение от ЦСКА в последнем туре. Армейцы победили 3:1 и тем самым помогли «Спартаку», которому нужно было обыграть махачкалинское «Динамо». Но красно-белые не использовали эту возможность, завершив свой матч вничью 0:0. «Локомотив» набрал по итогам чемпионата 53 очка и на один балл опередил «Спартак».

Полузащитник ЦСКА Данил Круговой (в красно-синей форме) забил красивый гол в ворота «Локомотива», который, уступив — 1:3, все равно занял третье место

Полузащитник ЦСКА Данил Круговой (в красно-синей форме) забил красивый гол в ворота «Локомотива», который, уступив — 1:3, все равно занял третье место

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Полузащитник ЦСКА Данил Круговой (в красно-синей форме) забил красивый гол в ворота «Локомотива», который, уступив — 1:3, все равно занял третье место

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Ситуация в борьбе за бронзу перед заключительным туром была точь-в-точь как и на финише золотой гонки. Замыкавший тройку «Локомотив» опережал «Спартак» на два очка и еще имел преимущество над ним по личным встречам (4:2, 1:2). Соответственно, железнодорожникам оставалось только не проиграть ЦСКА, и они гарантированно становились бронзовыми призерами. При этом красно-белым противостоял, наверное, даже более мотивированный и потому опасный соперник, ведь если над махачкалинским «Динамо» висел дамоклов меч вылета в первую лигу, то армейцы уже не решали никаких турнирных задач и хотели просто закончить сезон на мажорной ноте.

Армейцы начали активнее, и Данил Круговой проверил дальним ударом бдительность голкипера «Локомотива» Антона Митрюшкина. Особенно боевой настрой демонстрировал полузащитник ЦСКА Дмитрий Баринов, который впервые играл против бывшего клуба. Экс-капитан железнодорожников был весьма эмоционален, и чувствовалось, что для него этот матч точно не рядовой. Хозяев едва не подвел центральный защитник Кирилл Данилов, подаривший мяч Данилу Пруцеву прямо на выходе из штрафной площади. Тот мгновенно оценил обстановку и пробил по воротам, но на удобной высоте для вратаря Владислава Торопа.

Предыдущая фотография

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Игрок «Локомотива» Максим Ненахов (слева)

Игрок «Локомотива» Максим Ненахов (слева)

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Слева направо: игроки ЦСКА Данил Круговой, Милан Гаич и футболист «Локомотива» Сергей Пиняев

Слева направо: игроки ЦСКА Данил Круговой, Милан Гаич и футболист «Локомотива» Сергей Пиняев

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Игрок «Локомотива» Александр Руденко (слева)

Игрок «Локомотива» Александр Руденко (слева)

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Милан Гаич (слева) и футболист «Локомотива» Алексей Батраков (в центре)

Милан Гаич (слева) и футболист «Локомотива» Алексей Батраков (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Матвей Кисляк (слева) и Алексей Батраков

Матвей Кисляк (слева) и Алексей Батраков

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Дмитрий Игдисамов

Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Дмитрий Игдисамов

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 9

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Игрок «Локомотива» Максим Ненахов (слева)

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Слева направо: игроки ЦСКА Данил Круговой, Милан Гаич и футболист «Локомотива» Сергей Пиняев

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Игрок «Локомотива» Александр Руденко (слева)

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Милан Гаич (слева) и футболист «Локомотива» Алексей Батраков (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Матвей Кисляк (слева) и Алексей Батраков

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Дмитрий Игдисамов

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

И все-таки счет открыли красно-синие. Что удивительно, к голу привел аут на их половине поля. Центральный защитник Евгений Морозов не устоял на ногах в единоборстве с Максимом Вороновым, чем воспользовался Круговой, который электричкой пронесся мимо Александра Сильянова с Лукасом Фассоном, уже в штрафной убрал под себя Максима Ненахова и отдал на пустые ворота Даниле Козлову. Промахнуться там было невозможно. Хотя вскоре Козлов запорол отличный момент, когда Иван Обляков вывел его один на один с Митрюшкиным, а он попал в голкипера. И тут же гости чуть не отыгрались на угловом. Сильянов бил практически в открытый угол, но на пути мяча встал его одноклубник Жерзино Ньямси, который заменил получившего повреждение Фассона.

Армейцы выиграли первый тайм 1:0 и зажгли зеленый свет «Спартаку», однако он забуксовал в Каспийске. Конечно, непривычно было видеть стартовый состав красно-белых без их главного конструктора Эсекьеля Барко. Аргентинец неожиданно оказался на скамейке запасных, а его позицию занял Жедсон Фернандеш. Но без Барко гостям явно не хватало остроты в атаке, а когда Маркиньос все же выскочил с глазу на глаз с вратарем, Никита Карабашев отвел угрозу. На гол до перерыва они не наиграли.

Такое впечатление, будто подопечные Хуана Карседо не знали, что происходит в московском матче, и выглядели слишком пассивно.

Как «Зенит» стал чемпионом

Тем временем во втором тайме ЦСКА повел уже 2:0. Матеус Рейс собирался всего лишь подать в штрафную, а мяч, задев Ненахова, по непредсказуемой траектории полетел за шиворот Митрюшкину и опустился в сетку. Железнодорожники сократили разницу тоже благодаря рикошету, когда Данилов неудачно подставился под удар Сильянова. А вот «Спартак» по-прежнему ничего не мог сконструировать без Барко, который по неизвестным причинам так и не появился. Даже намеков на гол не было, тогда как в Москве Круговой окончательно добил «Локомотив», совершив мощный рывок на полполя уже на 92-й минуте и в финальной стадии этого забега технично перекинув Митрюшкина.

ЦСКА победил 3:1, но красно-белые упустили шанс вырвать бронзовые медали. Маркиньос в самой концовке не сумел замкнуть навес Кристофера Мартинса, а потом центральный защитник москвичей Кристофер Ву ценой фола сорвал прорыв Александра Сандрачука и заработал прямую красную карточку. «Спартак» добился только нулевой ничьей и не догнал «Локомотив», финишировав четвертым.

Александр Ильин

Тридцатый тур

Тридцатый тур

2:2
Безруков, 15; Каккоев, 47 (автогол) — Грулёв, 61, 65.
1:1
Крамарич, 87 — Цаке, 85.
4:1
Рахманович, 12 (пен.); Витюгов, 34, 41; Рассказов, 43 — Базилевский, 85 (пен.).
1:2
Ласерда, 55 — Артур Гомес, 8; Тюкавин, 71.
3:1
Козлов, 35; Ненахов, 57 (автогол); Круговой, 90+2 — Сильянов, 70.
0:1
Соболев, 14 (пен.).
0:0
3:0
Ленини, 36; Кордоба, 63; Сперцян, 88.

Итоговая таблица

Команда И В Н П М О
20 8 2 53:19 68
20 6 4 60:23 66
14 11 5 54:39 53
15 7 8 47:39 52
15 6 9 44:33 51
11 13 6 38:21 46
12 9 9 51:40 45
11 10 9 30:30 43
9 10 11 35:39 37
8 9 13 25:32 33
8 8 14 35:50 32
7 8 15 29:44 29
6 9 15 35:53 27
5 11 14 19:37 26
6 5 19 26:51 23
6 4 20 29:60 22

«Сочи» и «Нижний Новгород» вылетели в первую лигу. Вместо них в РПЛ будут играть «Родина» (Москва) и «Факел» (Воронеж), занявшие в первой лиге первое и второе места. «Динамо» (Мх) и «Акрон» сыграют в переходных матчах за право играть в РПЛ с «Уралом» (Екатеринбург) и «Ротором» (Волгоград).

  • Газета «Коммерсантъ» №85/П от 18.05.2026, стр. 12

Подписывайтесь на темы:

Новости компаний Все