Бутягин назвал странными обвинения Киева в уничтожении наследия Херсонеса

Археолог и сотрудник Эрмитажа Александр Бутягин заявил в интервью «Ъ», что, вопреки утверждениям в украинских СМИ и соцсетях, он никак не связан с музейно-храмовым комплексом «Новый Херсонес» в Севастополе.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Проект «Новый Херсонес» открылся в Севастополе в июле 2024 года по поручению президента Владимира Путина и при поддержке фонда «Моя история». В состав комплекса входят три музея (Христианства, Античности и Византии, Крыма и Новороссии), храм-парк во имя Святой Троицы, амфитеатр «Грифон Арена», реконструированный византийский квартал, ландшафтный парк и отель.

«Нет, я никак не связан (с „Новым Херсонесом“). Я не работал там, меня один раз попросили туда съездить, посмотреть что-то с точки зрения археологической методики. У меня не вызвало вопросов. Но я даже не давал никаких письменных отчетов», — сказал господин Бутягин.

Комментируя утверждения в украинских СМИ, что при возведении комплекса были разрушены археологические памятники, ученый ответил: «Я так не считаю, но это вопрос не ко мне. Эту территорию занимали бесконтрольно и в советское, и в украинское, и в российское время военные части. Очень странно рассматривать после этого археологическое исследование как „уничтожение культурного наследия“. Мне кажется, что все как раз наоборот».

В украинских СМИ утверждают, что комплекс возведён непосредственно поверх территории Херсонеса Таврического — единственного памятника ЮНЕСКО на полуострове. По версии украинской стороны, Бутягин участвовал в извлечении культурных ценностей в рамках этого строительства. Российская сторона эти обвинения отвергает.

Александра Бутягина задержали в Варшаве в декабре 2025 года по запросу Украины. Его обвинили в проведении незаконных раскопок и уничтожении объекта культурного наследия в Крыму. 28 апреля археолога освободили из тюрьмы в рамках обмена с Белоруссией по схеме «пять на пять».

