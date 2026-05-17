Заслуженный мастер корта

Завершившийся в Риме Internazionali BNL d’Italia, турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории Masters 1000 с призовым фондом €8,2 млн, финишировал триумфом первой ракетки мира Янника Синнера. Победив в финале в двух сетах норвежца Каспера Рууда, 24-летний итальянец завоевал последний титул на «мастерсах», которого не было в его коллекции. Кроме того, он выиграл шестой «мастерс» подряд, чего ранее никому не удавалось.

Это был едва ли не самый ожидаемый финал Открытого чемпионата Италии за последние несколько лет. Ведь именно римского титула Яннику Синнеру не хватало для того, чтобы стать вторым после Новака Джоковича обладателем полного комплекта побед на турнирах категории Masters 1000. Причем сербу к моменту его триумфа на турнире в Цинциннати почти восемь лет назад уже исполнился 31 год, а итальянцу сейчас всего 24. Подобной универсальности в его возрасте на «тысячниках» еще никто не демонстрировал.

Кроме того, нынешний лидер классификации АТР оказался в шаге от уникального рекорда — шестой подряд победы на «мастерсах». Чтобы стать автором достижения, не покорявшегося ни Джоковичу, ни Роджеру Федереру, ни Рафаэлю Надалю, ему, с одной стороны, требовалось вроде бы не так много — обыграть соперника, которому в четырех предыдущих встречах он отдавал в среднем менее пяти геймов.

С другой стороны, соперником этим оказался один из сильнейших специалистов по грунтовому покрытию — норвежец Каспер Рууд, двукратный (2022, 2023) финалист Открытого чемпионата Франции, выигравший на земляных кортах 12 турниров — наибольшее количество среди всех игроков АТР с 2020 года. Не сумев две недели назад защитить свой прошлогодний титул в Мадриде, скандинав откатился в рейтинге за пределы первой двадцатки, однако на Internazionali BNL d’Italia уровень его игры соответствовал топ-10. В пяти матчах Рууд отдал лишь один сет — в четвертьфинале Карену Хачанову, а в полуфинале без проблем разобрался с прогрессирующим итальянцем Лучано Дардери.

Дебют финала насторожил болельщиков первой ракетки мира. В Риме большинство первых сетов Синнер проводил очень уверенно, а тут сразу потерял свою подачу.

Поведя — 2:0, Рууд сразу взял на один гейм больше, чем в четвертьфинале прошлогоднего Internazionali BNL d’Italia, в котором ему также оппонировал Синнер, но тот мгновенно сделал ответный брейк. Кульминацией первой партии, а возможно, и всего матча стал девятый гейм, неудачный для Рууда. Одно очко он проиграл двойной ошибкой, еще два — вследствие идеальных укороченных ударов Синнера, а напоследок норвежец послал мяч в аут, догнав его после третьего укороченного. Итальянец же свою подачу удержал «под ноль».

На старте второй партии Синнер смог развить успех. Взяв в общей сложности пять геймов подряд, теперь уже он повел со счетом 2:0. Рууд не сдавался, в восьмом гейме имел брейк-пойнт, но Синнер выполнил очередной безукоризненный атакующий удар справа, который, к слову, нередко давал сбой в первой трети матча.

Заключительный гейм Синнер на своей подаче отыграл практически идеально. В итоге — 6:4, 6:4 за 1 час 45 минут. После завершения встречи 10,5 тыс. зрителей, включая 84-летнего президента Италии Серджо Маттареллу, устроили своему кумиру заслуженную овацию. Кроме всего прочего, Синнер стал всего лишь вторым итальянцем, победившим на кортах Foro Italico за всю историю Открытой эры (в 1976 году аналогичного успеха добился Адриано Паннатта). А еще он повторил достижение Рафаэля Надаля, который весной 2010 года покорил в Монте-Карло, Мадриде и Риме все три грунтовых «мастерса». К стартующему 24 мая Roland Garros безоговорочная первая ракетка мира подходит явным фаворитом.

Евгений Федяков