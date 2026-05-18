Бутягин не знает ни одного российского археолога, прекратившего работу в Крыму после 2014 года

Археолог, сотрудник Эрмитажа Александр Бутягин заявил в интервью «Ъ», что не слышал ни об одной российской археологической экспедиции, которая бы прекратила работу в Крыму после 2014 года, когда регион вошел в состав России. По его словам, «украинцы к этому относились одно время абсолютно равнодушно».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Археолог, сотрудник Эрмитажа Александр Бутягин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Археолог, сотрудник Эрмитажа Александр Бутягин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Некоторые (российские археологи. — „Ъ“) прекратили работу после начала СВО по той причине, что ракеты по небу летают. Но я не слышал, чтобы хоть одна экспедиция прекратила работу после 2014 года», — сказал господин Бутягин.

Ученый заявил, что до 2019 года обсуждал с украинскими коллегами раскопки на полуострове. «А где-то в 2019 году кто-то вдруг решил привлечь к этому внимание, и тогда начались сначала санкции, а потом и уголовные дела», — добавил он.

Комментируя критику некоторых коллег, эмигрировавших из России, о неэтичности продолжения работы в Крыму после 2014 года, господин Бутягин отметил: «Очень хорошо быть чистым и белым, когда ты сидишь в Европе и свысока рассуждаешь. Археологический памятник не виноват в том, что вокруг него воюют или он куда-то переходит».

Александра Бутягина задержали в Варшаве в декабре 2025 года по запросу Украины. Его обвинили в проведении незаконных раскопок и уничтожении объекта культурного наследия в Крыму. Работы велись с разрешения украинских властей до 2014 года, однако после присоединения полуострова к РФ лицензии стал выдавать российский Минкульт. Суд в Польше в марте одобрил экстрадицию Александра Бутягина на Украину, однако 28 апреля текущего года его освободили из тюрьмы в рамках обмена с Белоруссией по схеме «пять на пять». 1 мая стало известно, что археолог вернулся в Санкт-Петербург.

Интервью Александра Бутягина читайте на сайте «Ъ».