Суд обязал Якубовского завершить чтение дела о хищении 14,6 млрд руб. до 27 мая

Мещанский суд Москвы обязал совладельца сетей «Азбука вкуса» и «Кофе Хауз» Кирилла Якубовского завершить чтение дела о хищении 14,6 млрд руб. до 27 мая. Об этом стало известно «Ъ». По мнению следователя, защита затягивает процедуру, чтобы дождаться прекращения дела по сроку давности по некоторым эпизодам.

Помимо Кирилла Якубовского, по делу проходят золотопромышленник Павел Масловский, предприниматель Светлана Безрукова и бывший руководитель московского филиала Азиатско-Тихоокеанского банка Татьяна Шаблыко. Четыре фигуранта и 10 адвокатов начали знакомиться со 168 томами уголовного дела 5 марта.

По одному из эпизодов обвинения срок давности истекает 6 октября. В следственном департаменте МВД заявили, что защита неэффективно использует предоставленное для ознакомления с делом время. Адвокаты фигурантов обвинили следователя в искажении фактов. Так, адвокат Кирилла Якубовского Наталия Полежаева отметила, что арестованный фигурант мог изучать материалы дела, только когда его выводили из камеры.

По версии следствия, соучастники похитили 14,6 млрд руб. в 2011–2016 годах. Из этой суммы 4,3 млрд руб. принадлежало инвесторам холдинга VMHY, среди которых были семь юрлиц и экс-совладелец компании «Вимм-Билль-Данн» Михаил Вишняков. Потерпевшие вложились в проекты в различных сферах бизнеса, в частности в АТБ, сеть супермаркетов «Азбука вкуса» и офисно-гостиничный комплекс «Голден Гейт», однако обратно деньги не получили.

