Кирилла Якубовского поставили на счетчик

Как стало известно “Ъ”, Мещанский суд Москвы обязал до 27 мая завершить ознакомление с материалами второго уголовного дела экс-совладельца сетей «Азбука вкуса» и «Кофе Хауз» Кирилла Якубовского, золотопромышленника Павла Масловского и еще двух фигурантов, обвиняемых в хищении 14,6 млрд руб. Следователь утверждала, что адвокаты и их фигуранты затягивают процедуру, чтобы дотянуть до прекращения дела по сроку давности по некоторым эпизодам. Защита заявила о неэффективности расследования, начатого еще восемь лет назад.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кирилл Якубовский старается читать свое дело быстро, но за требованиями следователя все равно не успевает

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Кирилл Якубовский старается читать свое дело быстро, но за требованиями следователя все равно не успевает

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В рассмотренном судом 15 мая ходатайстве следователь следственного департамента МВД Олеся Биктимирова просила ограничить в ознакомлении с материалами дела обвиняемых Кирилла Якубовского, Павла Масловского, предпринимателя Светлану Безрукову и бывшего руководителя московского филиала Азиатско-Тихоокеанского банка (ПАО АТБ) Татьяну Шаблыко вместе с их защитниками.

Она утверждала, что, начав 5 марта знакомиться со 168 томами уголовного дела, четыре фигуранта и их десять адвокатов умышленно затягивают процедуру. Так, согласно приведенным ею подсчетам, в которых она буквально до минуты учла время, затраченное фигурантами и их адвокатами на чтение документов, за 46 рабочих дней обвиняемый Якубовский затратил 168 часов, или 7 суток и 58 минут, «в полном объеме ознакомился с 72 томами уголовного дела и вещественными доказательствами, используя для ознакомления с одним томом в среднем 2 часа 21 минуту». Обвиняемый Масловский, по данным следователя, хотя и читал быстрее, затрачивая по 4 минуты на один том, но за тот же период изучил 93 тома. Госпожа Шаблыко прочла такое же количество материалов, а госпожа Безрукова изучила 95 томов.

Что касается десяти адвокатов фигурантов, то те 46 рабочих дней знакомились с делом по-разному, прочитав от нескольких десятков страниц до 124 томов.

Следователь указала, что и обвиняемые, и их защитники неэффективно используют предоставленное время, тем более что у всех адвокатов есть доступ к облачному хранилищу «Яндекс-Диск», в котором хранятся более 120 томов.

По словам представителя МВД, последним известно, что 6 октября истекает срок давности по одному из эпизодов. Таким образом, сделала вывод следователь, защитники затягивают процедуру «с целью уклонения от рассмотрения дела по существу и назначения их подзащитным наказания за совершенное преступление».

Госпожа Биктимирова указала, что еще два фигуранта — бывшие председатель правления ПАО АТБ Андрей Новиков и зампредправления ПАО М2М Private Bank Инна Иванова (они находятся под домашним арестом) — и их адвокат уже ознакомились со всеми томами дела и в ближайшие дни должны подписать соответствующий протокол.

Адвокаты четверых арестованных отвергли доводы оппонента, обвинив следователя в искажении фактов. В частности, по словам адвоката господина Якубовского Наталии Полежаевой, ее клиента знакомили с делом в СИЗО не 46 рабочих дней, а 40, что видно из графика. Она представила свои собственные расчеты, апеллируя к тому, что арестованный не по своей воле ни разу не смог знакомиться с материалами весь день — с 9:00 до 18:00, а делал это, лишь когда его выводили из камеры конвоиры. Заканчивать господину Якубовскому приходилось либо по окончании рабочего дня или же по инициативе самого следователя. Таким образом, Кирилл Якубовский читал документы от получаса до пяти часов за раз, а однажды его вывели из камеры знакомиться с документами всего на пять минут. Госпожа Полежаева назвала «абсолютным вымыслом» заявление следователя о наличии материалов на некоем «Яндекс-Диске». Она также подчеркнула, что в какой-то момент следователь просто отказалась ей выдавать тома после 150-го без объяснения причин. А 24 апреля, в разгар процедуры ознакомления с материалами дела, господину Якубовскому вообще в нарушение норм УПК было предъявлено обвинение в новой редакции и он был допрошен в качестве обвиняемого, указала адвокат.

Защитники других фигурантов поддержали коллегу. В частности, адвокаты господина Масловского назвали доводы следователя необоснованными, отметив, что обвиняемому приносят в СИЗО по десять томов в неделю и он изучает ровно столько, сколько ему дают.

Выслушав доводы сторон, судья просьбу представителя следственного департамента МВД удовлетворила, оставив обвиняемым и их адвокатам семь рабочих дней, чтобы закончить изучение 168 томов дела.

Как сообщал ранее “Ъ”, фигурантами нового дела бывшие соучредители холдинга VMHY Holdings Кирилл Якубовский и Павел Масловский (экс-совладелец АО «Покровский рудник» и экс-сенатор от Амурской области), а также гендиректор дочерней компании холдинга ООО «ППФИН Регион» Светлана Безрукова стали сразу после того, как 10 апреля 2025 года Пресненский суд Москвы вынес им приговор за хищение $126 млн у инвесторов холдинга, от наказаний за которое (они получили сроки от 5 лет до 13 лет и 6 месяцев) они впоследствии были освобождены в связи с истечением сроков давности.

В рамках нового дела им, а также имеющему пятилетний срок за хищение 4,2 млрд руб. бывшему руководителю московского филиала АТБ Татьяне Шаблыко и экс-банкирам Андрею Новикову и Инне Ивановой вменяют в вину создание преступного сообщества и участие в нем (ч. 1 и ч. 3 ст. 210 УК РФ). ОПС, по версии следствия, в 2011–2016 годах растратило (ч. 4 ст. 160 УК РФ) 14,6 млрд руб.— средства инвесторов холдинга VMHY, а также банков М2М Private Bank и ПАО АТБ. Большинство фигурантов вину отрицают, а господин Новиков признал ее частично — лишь в растрате.

Защита господина Якубовского намерена обжаловать решение Мещанского суда «как незаконное». «Ссылаясь на особую сложность, следствие расследовало это дело 97 месяцев, то есть больше 8 лет. За это время суд ни разу не признал, что имела место волокита. Притом что сроки давности по всем эпизодам либо истекли, либо находятся на грани истечения,— заявила “Ъ” адвокат господина Якубовского Виктория Бурковская.— Однако следственный орган и суд почему-то предоставили обвиняемым и защите для ознакомления с этим особо сложным делом всего два с половиной месяца и считают, что этого достаточно». Она полагает, что скорость чтения адвокатов, которые тратили на одну страницу дела чуть более 30 секунд, «не может быть признана затягиванием ознакомления».

Мария Локотецкая