Блокада Ормуза грозит Европе стагфляцией

Рост цен на энергоносители из-за войны на Ближнем Востоке ухудшил перспективы европейской экономики, отмечают аналитики Европейского центрального банка (ЕЦБ). Если перебои с поставками затянутся, зона евро рискует столкнуться со стагфляцией — экономическим спадом при сохраняющемся инфляционном давлении. Дополнительным фактором неопределенности остаются американские пошлины. Впрочем, часть рисков, согласно выводам аналитиков, могут оказаться менее серьезными, чем ожидалось: тарифы, вероятно, не приведут к массовому переносу производств в США, поскольку в итоге увеличивают издержки для промышленности.

Последствия войны на Ближнем Востоке уже сказываются на состоянии европейской экономики, отмечают аналитики ЕЦБ в новом выпуске своего экономического бюллетеня. Еще недавно, в феврале инфляция в ЕС колебалась вблизи целевого уровня в 2%, а экономика пусть медленно, но росла. Теперь же аналитики фиксируют ухудшение перспектив.

В апреле инфляция ускорилась до 3% в годовом измерении после 2,6% в марте. Рост объясняется удорожанием энергоресурсов: на 10,9% год к году в апреле после увеличения на 5,1% месяцем ранее. Продовольственная инфляция по-прежнему составляет около 2,5%. При этом базовый показатель — без учета цен на энергоносители и продукты питания,— напротив, немного снизился: до 2,2% в апреле после 2,4% в марте.

Впрочем, это не внушает ЕЦБ оптимизма: там ожидают, что энергетический шок в ближайшие месяцы начнет передаваться в цены других товаров и услуг.

Хотя долгосрочные инфляционные ожидания домохозяйств и бизнеса по-прежнему предполагают возвращение инфляции к цели, краткосрочные заметно растут. Опасения оборачиваются тем, что компании активнее перекладывают издержки в конечные цены. Ключевой вопрос сейчас: насколько долгим окажется кризис и насколько масштабными его последствия.

Относительную устойчивость пока сохраняет рынок труда ЕС. Безработица в марте 2026 года снизилась до 6,2% с 6,3% в феврале и остается вблизи исторических минимумов. Однако на фоне растущей неопределенности спрос на работников постепенно ослабевает: компании реже планируют расширение штата, а рост занятости замедляется.

Если судоходство через Ормузский пролив не будет восстановлено в ближайшие месяцы, европейская экономика может столкнуться с сочетанием экономического спада и высокой инфляции, считают аналитики.

Обновленный прогноз будет представлен после июньского заседания ЕЦБ. Опережающие индикаторы уже указывают на охлаждение экономики: композитный PMI зоны евро в апреле опустился ниже 50 пунктов, что свидетельствует о снижении деловой активности. Основной вклад в спад внес сектор услуг, ранее остававшийся главным драйвером роста. Настроения потребителей, а также компаний сферы услуг и розницы заметно ухудшились. Производственный сектор пока выглядит несколько устойчивее — отчасти за счет внешнего спроса и эффекта опережающих закупок (подробнее см. “Ъ” от 12 мая).

Аналитики ЕЦБ также продолжают изучать возможные последствия торговой политики США для зоны евро. В статье «Тарифы и прямые иностранные инвестиции: сложная взаимосвязь», вошедшей в майский бюллетень регулятора, они сопоставляют разворачивание пошлин с планами компаний по запуску новых проектов за рубежом в 2016–2023 годах. Напомним, Дональд Трамп рассматривал тарифы как инструмент возвращения производства в США.

В краткосрочной перспективе повышение тарифов действительно может стимулировать такие инвестиции: компании стремятся обойти торговые барьеры и сохранить доступ к рынку. ЕЦБ уточняет, что эффект зависит от масштаба тарифного шока: чем сильнее рост пошлин, тем заметнее реакция бизнеса. Сравнительно небольшие повышения тарифов связаны с ростом числа таких проектов примерно на 4% (в следующем после введения ограничений году), более существенные — на 6%, а наиболее резкие — на 24%.

Однако в среднесрочной перспективе эффект для промышленности часто оказывается обратным. Производство зависит от импортных комплектующих, сырья и оборудования, поэтому пошлины не только защищают внутренний рынок, но и повышают издержки для тех, кто запускает новые мощности или уже работает. В результате влияние американских пошлин на европейские инвестиции может оказаться менее значительным, чем ожидалось. Удорожание промежуточных товаров и разрыв производственных цепочек снижают привлекательность локализации, особенно в обрабатывающей промышленности, заключают в ЕЦБ.

Кристина Боровикова