ВСУ обстреляли цех Запорожской АЭС

Вооруженные силы Украины обстреляли из артиллерии транспортный цех Запорожской АЭС. Повреждена кровля здания и несколько автобусов для перевозки персонала. Пострадавших нет, возгорания не произошло. Об этом сообщила пресс-служба ЗАЭС.

В здании возле транспортного цеха повреждены окна. Примерно в то же время ВСУ запустили беспилотник в сторону подстанции «Радуга». Дрон сбили в воздухе. Разрушений не произошло. На месте работают специалисты.

Станция продолжает работу в штатном режиме. Радиационный фон на площадке станции не превышает норму. «Нарушений условий безопасной эксплуатации не зафиксировано. Все технологические параметры находятся под контролем»,— указано в сообщении ЗАЭС в Telegram-канале.

Предыдущая атака ВСУ на ЗАЭС произошла 16 мая. Дрон упал вблизи энергоблоков станции. Разрушений не произошло, никто не пострадал. Запорожская АЭС — самая крупная атомная станция в Европе. Россия установила контроль над ней в марте 2022 года. С этого же года все шесть энергоблоков ЗАЭС находятся в состоянии «холодного останова».