Дрон ВСУ упал на территории Запорожской АЭС

Украинские военные атаковали территорию Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) с помощью беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба станции.

Дрон упал вблизи энергоблоков ЗАЭС, однако при падении не сдетонировал. В результате инцидента никто не пострадал, а разрушений на станции не зафиксировано. Сейчас специалисты проводят обследование территории и выясняют обстоятельства происшествия.

Запорожская АЭС продолжает работать в штатном режиме. Все технологические процессы идут нормально, а параметры безопасности остаются под строгим контролем. Радиационный фон на площадке станции и в зоне наблюдения находится в пределах нормы.