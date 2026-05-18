Кадровые предназначения

“Ъ” продолжает рассказывать об основных событиях партийной жизни и их влиянии на результаты осенних выборов в Госдуму. Главным поставщиком предвыборных новостей на прошлой неделе стала «Единая Россия»: единороссы провели очередной отчетный форум, завершили регистрацию участников предварительного голосования и помогли утвердить в должности омбудсмена представителя конкурирующей партии — выдвиженца «Справедливой России» Яну Лантратову.

Рассмотрение в Госдуме вопроса об утверждении нового уполномоченного по правам человека в РФ, с одной стороны, является объединяющим депутатов событием, ведь оно подчеркивает значимость нижней палаты в системе российской власти. С другой стороны, участие в процедуре выдвижения кандидатов на этот пост позволяет думским партиям лишний раз акцентировать внимание на собственных программных тезисах и заодно продемонстрировать избирателям свой политический вес.

В «Справедливой России» надеются, что избиратели позитивно оценят не только назначение омбудсменом Яны Лантратовой (справа), но и возможное возвращение в партию Татьяны Москальковой

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ В «Справедливой России» надеются, что избиратели позитивно оценят не только назначение омбудсменом Яны Лантратовой (справа), но и возможное возвращение в партию Татьяны Москальковой

С точки зрения окончательного результата никакой интриги у голосования не было: после того как кандидатуру председателя комитета Думы по развитию гражданского общества Яны Лантратовой («Справедливая Россия») официально поддержали единороссы, необходимое для назначения большинство голосов было ей гарантировано. Тем не менее КПРФ и ЛДПР тоже выдвинули своих кандидатов, что позволило им рассказать о том, как они видят проблему защиты прав человека в РФ в целом и главные задачи уполномоченного в частности (см. “Ъ” от 15 мая). Эксперты же особо отметили не только сохранение этого поста за эсерами (отработавшая два срока Татьяна Москалькова десять лет назад тоже была выдвинута этой партией), но и возможное укрепление их партсписка на выборах статусной фигурой бывшего омбудсмена (хотя некоторые СМИ сообщали, что госпожа Москалькова может пойти в новую Думу от партии власти).

Для самой «Единой России» (ЕР) наиболее значимыми событиями недели стали очередной отчетно-программный форум в Омске (его делегаты обсуждали проблемы сельского хозяйства и улучшения жизни на селе) и окончание регистрации участников внутрипартийного предварительного голосования. Как сообщили в руководстве ЕР, за право выдвижения в Госдуму поборются 4,4 тыс. претендентов (почти 11 человек на один мандат), 12% из которых — участники СВО. С праймериз была связана и громкая кадровая новость из стана ЕР: один из опытнейших единороссов, Сергей Неверов, занимавший в последние 15 лет посты секретаря генсовета ЕР, руководителя ее фракции и вице-спикера Госдумы, решил завершить думскую карьеру и снялся с предварительного голосования по Смоленскому округу, призвав своих сторонников поддержать участника СВО Артема Корнюченкова.

Кадровые потери на неделе понесла и ЛДПР: первый зампред комитета Думы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев объявил, что выходит из ЛДПР и примет участие в праймериз ЕР в Самарской области. Судя по тому, что это решение сразу же поддержал губернатор Вячеслав Федорищев, возглавляющий местных единороссов, шансы на избрание у бывшего либерал-демократа достаточно высоки. И хотя в ЛДПР есть и более известные и раскрученные депутаты, уход господина Кошелева не остался не замеченным для политиков и экспертов.

Другие партии обошлись без крупных свершений, но и без заметных потерь. КПРФ решила продлить праздники, отметив вслед за Первомаем и Днем Победы еще и 104-ю годовщину создания Всесоюзной пионерской организации им. В. И. Ленина. Некруглую дату коммунисты встретили досрочно (день рождения пионерии — 19 мая), но традиционно — торжественной линейкой на Красной площади с торжественным приемом детей в пионеры. Ну а главный инфоповод для «Новых людей» в очередной раз создали социологи. ВЦИОМ объявил о переходе от чисто телефонных опросов к комбинированным (телефон плюс поквартирный обход), результатом чего сразу же стал заметный рост показателей ЕР и столь же отчетливое «проседание» «Новых людей», опустившихся со второго на четвертое место.

Дмитрий Камышев

Законотворческая политика

Прошедшая неделя позволила депутатам Госдумы проявить себя как в зале заседаний, так и в тиши рабочих кабинетов. Особенно богатой на законодательные свершения выдалась «пленарка» 13 мая, когда фракциям представилось множество поводов как для демонстрации межпартийного единства, так и для жесткой критики оппонентов.

Консенсус, как обычно, обеспечила тема спецоперации: три депутатских законопроекта о новых льготах для участников СВО были одобрены единогласно, как и поправки об использовании вооруженных сил для защиты граждан РФ за рубежом. Против поправок правительства об ужесточении миграционной политики (новые правила выдворения иностранцев и запрет на прием в гражданство лиц с судимостью) тоже не голосовал никто, хотя замечаний депутаты высказали немало. Зато еще одна резонансная правительственная инициатива — об установлении десятилетних сроков исковой давности по делам о приватизации — вызвала горячие споры. В итоге коммунисты, расценившие предложения Белого дома как «амнистию для тех, кто обворовал» Россию в 1990-е, высказались против, эсеры в основном воздержались, а либерал-демократы предпочли не голосовать.

Из законопроектов, внесенных в Думу на прошлой неделе, можно выделить две откровенно предвыборные инициативы социального характера. ЛДПР выступила за установление ежемесячного пособия по уходу за ребенком на уровне не ниже МРОТ для неработающих родителей, воспитывающих двух и более детей младше семи лет. А «Справедливая Россия» предложила обязать правительство устанавливать предельные цены на товары первой необходимости, напомнив, что такое право у кабинета министров уже есть, но он им почему-то не пользуется.

— «Единая Россия» (ЕР) впервые столкнулась с «выходом на поверхность» интриг на внутрипартийных праймериз. В недавнем прошлом статусное лицо ЕР, бывший вице-спикер Сергей Неверов снялся с праймериз в пользу ветерана СВО. Причиной демарша, предположительно, стало то, что округ Неверова было решено аппаратно «закрепить» за эсером Александром Бабаковым.

Продолжилась эрозия рядов ЛДПР: на этот раз жириновцев покинул депутат Госдумы Владимир Кошелев, курировавший два крупных региональных отделения — Самарское и Ульяновское. Что вкупе с уже явно исчерпанной темой юбилея покойного Жириновского ставит под вопрос успех будущей кампании.

«Справедливой России» (СР) удалось не только сохранить место уполномоченного по правам человека, но еще и получить в партсписок статусную фигуру в лице экс-омбудсмена Татьяны Москальковой. «Новые люди» после изменения методики опросов ВЦИОМа опустились на четвертое место. Это очень заметное падение их рейтинга, и оно происходит на фоне явной «потери темпа»: за месяц до официального старта кампании не определены лидеры партсписка. Ну а КПРФ отметилась выдвижением проекта о льготах предпенсионерам, который потенциально может стать одним из драйверов их кампании.

— «Единая Россия» собирает предложения в новую «народную программу», продолжая делать ставку на полезность для избирателей. Одновременно она работает над избавлением от ассоциаций с запретами. Имиджевое позиционирование для ЕР сейчас, возможно, даже важнее программного: в обществе, которое раздражено ограничениями в интернете, фрустрировано отсутствием оптимизма в экономических прогнозах и раздражено неопределенностью будущего, единороссам надо срочно искать новые темы для поднятия социального самочувствия.

«Новые люди» в публичном пространстве были практически незаметны, и совсем неудивительно, что ВЦИОМ вернул их со второго места в рейтинге на четвертое. В актив партии я бы записал кампанию против унижения женщин: сбор подписей под манифестом, разработанным депутатом Ксенией Горячевой,— это действительно находка для партийной кампании.

КПРФ пыталась провести в Думе протокольное поручение о необходимости выяснить мнение правительства по ситуации вокруг интернета. Вопрос отклонили, но попытка зачетная: КПРФ перетягивает на себя одеяло борьбы за свободный интернет. «Справедливая Россия» делала ставку на законотворчество, а Сергей Миронов весьма удачно назвал «новой нефтью» России олигархов и коррупционеров: избирателям должно понравиться. А если в партию вернется Татьяна Москалькова, у СР появится новый электоральный ресурс: экс-омбудсмен помогла тысячам людей. ЛДПР тоже сосредоточилась на думской работе и, в частности, внесла законопроект о том, что тарифы ЖКХ не должны превышать уровень инфляции. В политическом и тематическом планировании партия продолжает идти от «народной повестки». А вот выход депутата Кошелева из ЛДПР и его участие в праймериз ЕР вызывают сомнения в кадровой политике.

— «Единая Россия» уверенно доминирует в инфополе, а главными драйверами стали окружной отчетно-программный форум в Омске и завершение регистрации кандидатов на предварительное голосование (ПГ). Лидирующие позиции ЕР подтверждаются и последним опросом ВЦИОМа, проведенным комбинированным методом.

КПРФ, по данным ВЦИОМа, вернулась на второе место, но не отметилась яркими инфоповодами. Активность носит точечный, ситуативный характер — в основном это заявления о выдвижении кандидатов в одномандатных округах. ЛДПР продолжает нести репутационные издержки из-за оттока партийцев. Перебить этот тренд пытаются образовательной повесткой: Леонид Слуцкий потребовал от Минобрнауки защитить студентов от ложных обвинений системы «Антиплагиат ВУЗ» в использовании нейросетей. Также совместно с Минпросвещения запущен мониторинг загруженности школьников домашними заданиями.

Главным инфоповодом «Новых людей» стала публикация «Манифеста женщин России», давшая старт кампании против дискриминации женщин. Также партия отметилась рядом региональных онлайн-акций и схожими с ЛДПР экспериментами с ИИ-роликами. А у «Справедливой России» было два крупных инфоповода, не позволивших полностью выпасть из повестки: внимание к фигуре Яны Лантратовой, которую Дума утвердила на пост уполномоченного по правам человека, и большое программное интервью Сергея Миронова «Ведомостям», в котором он выступил с критикой политики ЦБ и налоговой реформы.