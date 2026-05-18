Законотворческая политика

Прошедшая неделя позволила депутатам Госдумы проявить себя как в зале заседаний, так и в тиши рабочих кабинетов. Особенно богатой на законодательные свершения выдалась «пленарка» 13 мая, когда фракциям представилось множество поводов как для демонстрации межпартийного единства, так и для жесткой критики оппонентов.

Консенсус, как обычно, обеспечила тема спецоперации: три депутатских законопроекта о новых льготах для участников СВО были одобрены единогласно, как и поправки об использовании вооруженных сил для защиты граждан РФ за рубежом. Против поправок правительства об ужесточении миграционной политики (новые правила выдворения иностранцев и запрет на прием в гражданство лиц с судимостью) тоже не голосовал никто, хотя замечаний депутаты высказали немало. Зато еще одна резонансная правительственная инициатива — об установлении десятилетних сроков исковой давности по делам о приватизации — вызвала горячие споры. В итоге коммунисты, расценившие предложения Белого дома как «амнистию для тех, кто обворовал» Россию в 1990-е, высказались против, эсеры в основном воздержались, а либерал-демократы предпочли не голосовать.

Из законопроектов, внесенных в Думу на прошлой неделе, можно выделить две откровенно предвыборные инициативы социального характера. ЛДПР выступила за установление ежемесячного пособия по уходу за ребенком на уровне не ниже МРОТ для неработающих родителей, воспитывающих двух и более детей младше семи лет. А «Справедливая Россия» предложила обязать правительство устанавливать предельные цены на товары первой необходимости, напомнив, что такое право у кабинета министров уже есть, но он им почему-то не пользуется.