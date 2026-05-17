Сбербанк подаст заявление о банкротстве производителя одежды N.O.M.I.

Сбербанк (MOEX: SBER) намерен обратиться в арбитражный суд с заявлениями о банкротстве ООО «Н.О.М.И» и «Торговый дом "Н.О.М.И"» — владельцев российского премиального бренда женской одежды N.O.M.I. Это следует из данных на портале «Федресурс», на которые обратил внимание «Ъ».

Оператор торгового центра «Горизонт» в Ростове-на-Дону в ноябре прошлого года добился взыскания с компании 2,3 млн руб. задолженности по аренде, следует из материалов суда. Оператор «Авиапарка» в Москве подал к владельцам бренда два иска на общую сумму 7,3 млн руб.

Кроме того, у N.O.M.I. есть долги перед сотрудниками, рассказала «Ъ» фешен-аналитик Ольга Штейнберг. Сайт N.O.M.I. сейчас недоступен. Согласно геосервисам, работу продолжает только один магазин на Волоколамском шоссе в Москве.

