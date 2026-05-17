Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Аэропорт Нижнего Новгорода отправил в Москву все принятые из-за атаки БПЛА рейсы

Международный аэропорт Нижнего Новгорода отправил в Москву все рейсы, принятые 17 мая в качестве запасной авиагавани. С начала суток нижегородский аэропорт принял 22 столичных рейса.

«После снятия ограничений в воздушном пространстве Москвы все рейсы ... отправились в аэропорты назначения», — сообщили в пресс-службе аэропорта.

Что известно об атаке БПЛА на Москву и Подмосковье

Читать далее

По решению авиакомпании пассажиры трех рейсов отправились в аэропорт Шереметьево организованными трансферами на автобусах, добавили в пресс-службе.

Новости компаний Все