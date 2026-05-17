Более 50 самолетов не смогли приземлиться в Москве из-за ночной атаки БПЛА

По состоянию на 11:00 мск столичные аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский принимают и отправляют рейсы. Работа гражданской авиации после ночной атаки находится на особом контроле, сообщили в Минтрансе.

«Минувшей ночью и ранним утром из-за временно вводимых ограничений на использование воздушного пространства на запасные аэродромы "ушел" 51 самолет, — сообщили в ведомстве. — Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов».

В частности, 15 рейсов в качестве главного запасного аэропорта московского авиаузла принял аэропорт Нижнего Новгорода (Чкалов), сообщили в авиагавани.

На данный момент в аэропортах московского региона 32 рейса задержаны на вылет более двух часов, заявили в Минтрансе. «Аэрофлот» уже сообщил, что планирует вернуть расписание в график к 14:00 мск. В Московской межрегиональной транспортной прокуратуре заявили, что держат ситуацию на контроле.