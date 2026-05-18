Дизель сходит с рельсов

Экспорт дизтоплива из России в страны ближнего зарубежья, включая Монголию и Узбекистан, по железной дороге за апрель сократился почти на треть. Падение связано ростом производства у некоторых импортеров, перенаправлением белорусского транзита и переводом части российских объемов на экспорт через порты.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Россия сократила железнодорожный экспорт дизтоплива в апреле на 27% по отношению к марту, до 278 тыс. тонн, говорится в обзоре Центра ценовых индексов (ЦЦИ). Это также меньше, чем в декабре 2025 года и январе-феврале 2026 года, когда показатель составлял 338–397 тыс. тонн в месяц.

Крупнейшим покупателем российского дизтоплива с поставкой по железной дороге в апреле остается Монголия, которая сократила закупки на 17,3% к предыдущему месяцу, до 162 тыс. тонн.

Наиболее существенное снижение пришлось на Узбекистан, закупивший в апреле 10 тыс. тонн. Отгрузки в страну сократились на 78% к марту и на 52% год к году. Основной причиной в ЦЦИ называют рост производства в Узбекистане: по итогам первого квартала страна нарастила выпуск топлива на 54,3% год к году, до 281 тыс. тонн. Такой объем, отмечают аналитики, позволил местным НПЗ сформировать достаточные запасы перед посевной кампанией.

В условиях ремонта на Шымкентском НПЗ в Казахстане поставки российского дизтоплива в эту страну в апреле увеличились на 32,2%, до 78 тыс. тонн. Но в ЦЦИ ожидают, что в мае экспорт на этом направлении может сократиться в связи с возвращением предприятия к работе после 25 апреля. Отгрузки российского дизтоплива в Грузию снизились на 52,2%, до 11 тыс. тонн, что объясняется увеличением транзита с белорусских НПЗ на 12,7 тыс. тонн. Из-за увеличения производства дизтоплива в Узбекистане НПЗ Белоруссии перенаправили объемы в Грузию, поясняют аналитики.

После выхода российских НПЗ из ремонтов импорт дизтоплива из Белоруссии в РФ в апреле сократился на 47% к марту, до 39 тыс. тонн, следует из данных ЦЦИ. Большую часть импортных поставок обеспечивал белорусский Новополоцкий НПЗ, транзитных — Мозырский НПЗ. В ОАО РЖД ситуацию не комментируют.

Эксперт Финансового университета Игорь Юшков связывает падение экспорта с изменением спроса со стороны отдельных стран-импортеров.

В частности, Казахстан, по его словам, постепенно увеличивает собственное производство нефтепродуктов. В таких условиях, продолжает эксперт, часть объемов может перенаправляться с железнодорожного на морской экспорт. По данным ЦЦИ, поставки дизтоплива из российских портов в апреле увеличились на 5% к марту, до 3,3 млн тонн в условиях высоких цен на мировых рынках из-за конфликта на Ближнем Востоке (см. “Ъ” от 15 мая).

В мае традиционно наблюдается снижение объема нефтепереработки из-за плановых ремонтов НПЗ, а в этом году дополнительным фактором могли стать и внеплановые остановки предприятий, говорит руководитель центра по аналитике российских акций «БКС Мир инвестиций» Кирилл Бахтин. Спрос на нефтепродукты из РФ, по его словам, может вырасти на фоне сокращения доступности объемов из стран Персидского залива. Восстановление производства и экспорта, полагает аналитик, может произойти в июне по мере окончания плановых работ на некоторых крупных НПЗ.

Перспективы спроса на российские нефтепродукты в СНГ будут зависеть от сроков ввода четвертого НПЗ в Казахстане, отмечает генеральный директор Open Oil Market Сергей Терешкин. В том числе, по его словам, влияние оказывает конечное потребление в Узбекистане, где экономический и демографический рост сочетаются с урбанизацией.

На внутреннем рынке 4–10 мая отмечалось увеличение биржевых продаж летнего дизтоплива на 41,3%, до 183,9 тыс. тонн, следует из обзора. Рост реализации не привел к снижению оптовых цен, что объясняется традиционной для начала мая динамикой, связанной с высоким сезонным спросом. Согласно обзору Национального биржевого ценового агентства, по итогам торгов 14 мая реализовано 51,21 тыс. тонн летнего дизтоплива, что на 3% меньше, чем днем ранее. Уровень неудовлетворенного платежеспособного спроса оставался повышенным — 45,83 тыс. тонн, или 89,5% от объема продаж.

Ольга Озембловская